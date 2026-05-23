heise-Angebot: Product Owner AI Day 2026: Konferenz und Workshop für KI im Produktmanagement

KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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23.05.2026 13:00:00
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KI in der Produktentwicklung einsetzen und Zeit sparen: Die Konferenz am 9. Juli zeigt, wie KI Prozesse automatisieren kann. Ein Workshop folgt am 10. Juli.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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