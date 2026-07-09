PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
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09.07.2026 12:00:00
heise-Angebot: Software Architecture Gathering 2026 in Berlin: Mehr Platz, mehr Vorträge
Das iSAQB Software Architecture Gathering findet am 17. und 18. November statt. Die Konferenz hat dieses Jahr mehr Platz und einen zusätzlichen Track. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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