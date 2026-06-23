Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
|Wasserproblem gelöst?
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23.06.2026 10:35:57
Heißer Trend an der Börse: Macht NVIDIA Kühltechnik-Aktien zur nächsten großen KI-Wette?
• Vertiv profitiert von wachsender Rechenzentrumsnachfrage
• Kühltechnik wird zum zentralen KI-Infrastrukturmarkt
NVIDIA erklärt das Wasserproblem in KI-Rechenzentren für weitgehend gelöst. Für Anleger steckt die Wendung woanders: Der Umstieg auf reine Flüssigkühlung macht Trockenkühler, Kühlmittelverteiler und Wärmetauscher zur Pflichtausstattung. Davon lebt eine Handvoll börsennotierter Ausrüster.
NVIDIA hat zum Auftakt der London Climate Week eine Referenzarchitektur vorgestellt, die KI-Rechenzentren bei höheren Temperaturen betreibt und so den Kühlwasserverbrauch nach Konzernangaben von rund 2,6 Millionen Gallonen je Megawatt und Jahr auf nahezu null senkt. Für die Börse ist weniger die Wasserbilanz interessant als das, was sie auslöst. Die sogenannte Rubin-Generation setzt vollständig auf Flüssigkühlung, und damit verschiebt sich ein Milliardenmarkt von der klassischen Luftkühlung hin zu Trockenkühlern, Kühlmittelverteilern und Wärmetauschern. Die eigentlichen Profiteure sind die Ausrüster, die diese Technik liefern.
Vertiv ist der direkteste Profiteur
Als sauberster Stellvertreter des Trends gilt Vertiv. Der Spezialist für Infrastruktur in Rechenzentren entwickelt Kühllösungen für eben jene Rubin-Architektur mit und meldete für das erste Quartal 2026 einen Umsatz von 2,65 Milliarden Dollar bei einem um 83 Prozent gesteigerten bereinigten Gewinn je Aktie. Der Auftragsbestand kletterte auf über 15 Milliarden Dollar, das entspricht grob zwölf bis 18 Monaten Umsatz. Für 2026 stellt das Management organisch rund 13,5 Milliarden Dollar in Aussicht, gut ein Viertel mehr als im Vorjahr. Die Kehrseite: Die Aktie hat sich binnen eines Jahres mehr als verdreifacht, ein Großteil der Wachstumsfantasie steckt bereits im Kurs.
Modine, nVent und die breiteren Industrieadressen
Fokussierter, aber kleiner ist Modine. Der Wärmetechnikspezialist richtet sich konsequent auf Rechenzentren aus, im dritten Geschäftsquartal 2026 sprang der Umsatz in diesem Segment um 78 Prozent zum Vorjahr. nVent Electric liefert Verbindungs- und Kühltechnik und arbeitet seit Ende 2024 direkt mit NVIDIA zusammen, rund ein Drittel des Geschäfts hängt am Rechenzentrumsmarkt. Breiter aufgestellt sind die Schwergewichte: Eaton kaufte im März 2026 mit Boyd Thermal Kompetenz in der Flüssigkühlung im Milliardenbereich hinzu, Schneider Electric ist der größte Anbieter nach Umsatz und für deutsche Anleger über Paris und XETRA handelbar. Auf Server- und Komponentenebene mischen zudem Super Micro Computer und Johnson Controls mit, Letzterer mit der Kühlmittelverteiler-Plattform Silent-Aire.
Worauf es bei der These ankommt
Die Wachstumsstory ruht auf einer simplen Zahl: Bislang sind weniger als zehn Prozent der Rechenzentren flüssigkeitsgekühlt, mit jeder neuen Chipgeneration steigt der Anteil. Der Marktforscher Dell'Oro taxiert den Markt für Flüssigkühlung auf rund sieben Milliarden Dollar bis 2029. Doch NVIDIAs Referenzdesign ist eine Blaupause, kein Auftragsbuch. Die Umstellung zieht sich über Jahre, in heißen Regionen bleiben Chiller an einzelnen Tagen nötig, und die Kosten beziffert NVIDIA nicht. Hinzu kommt das Klumpenrisiko: Das Geschäft der Ausrüster hängt am Investitionstempo einiger weniger Hyperscaler. Bremst deren Ausgabenzyklus, trifft es die hoch bewerteten Zulieferer zuerst.
Die NVIDIA-Aktie verliert vorbörslich an der NASDAQ 3,07 Prozent auf 202,25 US-Dollar. Vertiv-Titel, die am Vortag noch 7,48 Prozent höher geschlossen haben, zeigen sich an der NYSE 7,52 Prozent tiefer bei 331,04 US-Dollar und können damit nicht unmittelbar von den jüngsten Entwicklungen profitieren.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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Analysen zu Vertiv Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Eaton Corporation Public Limited Company
|367,70
|-3,54%
|Johnson Controls International PLC
|128,45
|-0,81%
|Modine Manufacturing Co.
|247,10
|-3,02%
|nVent Electric PLC Registered Shs
|184,34
|4,14%
|NVIDIA Corp.
|177,44
|-2,67%
|Schneider Electric S.A.
|281,80
|-3,56%
|Super Micro Computer Inc
|29,20
|-5,87%
|Vertiv Holdings
|292,65
|-6,43%
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