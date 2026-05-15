Heiwa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Heiwa hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -54,61 JPY. Ein Jahr zuvor waren -76,240 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Heiwa 51,55 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 90,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 118,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 132,46 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 76,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 258,11 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 145,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at