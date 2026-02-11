|
11.02.2026 06:31:28
Heiwa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Heiwa hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 73,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 103,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 75,08 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,99 Milliarden JPY umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
