Heiwa Paper legte Quartalsergebnis vor

Heiwa Paper hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,94 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,85 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at