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12.08.2026 06:31:29
Heiwa Paper öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Heiwa Paper präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 JPY, nach -1,030 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 3,93 Milliarden JPY gegenüber 3,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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