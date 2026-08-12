Heiwa Paper öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Heiwa Paper präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 JPY, nach -1,030 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 3,93 Milliarden JPY gegenüber 3,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at