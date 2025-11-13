Heiwa Paper stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Heiwa Paper hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,09 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,45 Prozent auf 3,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Heiwa Paper 3,95 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at