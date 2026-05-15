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15.05.2026 06:31:29
Heiwa Paper verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Heiwa Paper hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 3,99 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,78 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Heiwa Paper mit einem Umsatz von insgesamt 4,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,07 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,38 JPY. Im Vorjahr waren 12,37 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Heiwa Paper im vergangenen Geschäftsjahr 15,80 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heiwa Paper 16,03 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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