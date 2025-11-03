|
HEIWA REAL ESTATE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
HEIWA REAL ESTATE lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,26 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,27 JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat HEIWA REAL ESTATE 8,70 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
