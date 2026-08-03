HEIWA REAL ESTATE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HEIWA REAL ESTATE hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 33,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,12 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,02 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at