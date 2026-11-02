HEIWA REAL ESTATE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HEIWA REAL ESTATE stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45,06 JPY. Im Vorjahresviertel waren 31,26 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 15,53 Milliarden JPY gegenüber 8,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at