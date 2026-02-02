|
02.02.2026 06:31:29
HEIWA REAL ESTATE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
HEIWA REAL ESTATE hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,32 JPY gegenüber 22,61 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,95 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8,19 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!