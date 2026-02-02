HEIWA REAL ESTATE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HEIWA REAL ESTATE hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,32 JPY gegenüber 22,61 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,95 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8,19 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at