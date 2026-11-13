Heiwa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Heiwa hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,78 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heiwa ein EPS von 16,50 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 62,50 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at