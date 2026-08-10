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10.08.2026 06:31:29
Heiwa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Heiwa lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 80,52 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 82,94 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Heiwa im vergangenen Quartal 77,76 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heiwa 70,25 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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