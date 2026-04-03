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03.04.2026 06:31:29
Heiwado: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Heiwado hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 70,71 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heiwado ein EPS von 81,31 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120,13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 118,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 189,29 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 209,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 456,01 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 444,90 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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