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02.10.2026 06:31:29
Heiwado: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Heiwado hat am 01.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 48,40 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heiwado 55,02 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 118,29 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 115,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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