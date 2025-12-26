|
Heiwado hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Heiwado hat am 25.12.2025 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 20,35 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 40,02 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 112,34 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109,34 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
