Heiwado: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Heiwado lud am 25.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 23,99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heiwado noch ein Gewinn pro Aktie von 43,21 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 112,20 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 108,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at