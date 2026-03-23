Heizkessel-Tausch - Branche fordert höheres Förder-Budget

Der Staat müsse den Umstieg von Öl- und Gasheizungen auf umweltfreundlichere Heizungen, etwa Wärmepumpen und Biomassekessel, mehr fördern, fordern die Branchenvertreter der Hersteller und Anbieter der Anlagen sowie die Vertreter der Holz- und Pelletsindustrie in einem offenen Brief von der österreichischen Regierung.

Für den raschen Erdgas- und Erdölausstieg müssten jährlich zumindest 60.000 fossile Heizsysteme auf Wärmepumpen oder Biomassekessel umgestellt werden, teilten die Branchenvertreter in einem offenen Brief an die Regierung mit. Dazu müssten ihrer Meinung nach jedoch die Mittel im Doppelbudget 2026/27 auf 500 Mio. Euro jährlich aufgestockt werden. Für die Jahre 2026 bis 2030 steht aktuell ein jährliches Fördervolumen von 360 Mio. Euro zur Verfügung, wobei maximal 30 Prozent der förderungsfähigen Investitionskosten gefördert werden. Unter der schwarz-grünen Vorgängerregierung konnten bis zu 75 Prozent gefördert werden. Gab es früher auch eine Förderung für eine thermisch-energetische Sanierung, sind seit Anfang Februar nur mehr Anträge für den Kesseltausch möglich.

Zuwachs bei fossilen Heizungen

Allerdings waren die Fördermaßnahmen im Vorjahr nicht sehr erfolgreich: Während es bei den erneuerbaren Heizungstechnologien Absatzrückgänge um 20 bis 35 Prozent gab, stieg der Absatz fossiler Heizkessel um 10 Prozent auf rund 33.000 Stück, teilte der Verband Wärmepumpe Austria in einer Aussendung mit. Derzeit heizen laut dem Verband rund 1,2 Millionen Haushalte in Österreich mit Erdgas- oder Erdöl. Rund 10 Mrd. Euro würden daher jährlich an die Förderstaaten überwiesen.

"Durch den Energiepreisschock 2022 sind 20 Milliarden Euro an inländischer Wertschöpfung ins Ausland für Erdöl, Erdgas und Kohle abgeflossen", merkte Franz Titschenbacher, Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes dazu an. Mit dem Iran-Krieg und der möglichen Schließung der Straße von Hormuz drohe der nächste Energiepreisschock.

Das höhere Förderbudget für die erneuerbaren Heizungstechnologien würde sich laut den Branchenvertretern rasch rechnen, "da die Budgeteinnahmen aus Steuern und Lohnabgaben durch die Produktion und Installation der Anlagen höher sind, als die erst nach der Investition ausbezahlten Förderungen." Die Hersteller der Anlagen sowie die Holz- und Pelletsproduzenten hätten jedoch ihre Kapazitäten ausgebaut - die derzeit jedoch nicht benötigt werden. Rund die Hälfte der in Österreich produzierenden Pellets würden derzeit exportiert.

fel/bel