Heizkostenzuschuss soll erhöht werden

BERLIN (Dow Jones)--Die Koalitionsfraktionen wollen im Bundestag wegen der stark gestiegenen Energiepreise einen spürbar höheren Heizkostenzuschuss beschließen als ursprünglich geplant. Das kündigte der wohnungsbaupolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Bernhard Daldrup, an. "Übereinstimmend vertreten die baupolitischen Sprecher von SPD, Grünen und FDP die Auffassung, dass der Gesetzentwurf zum Heizkostenzuschuss angesichts der explodierenden Energiekosten nachgebessert werden muss", erklärte er in einer Mitteilung.

Eine einmalige Zahlung von 135 Euro an Wohngeldempfänger leiste einen zu geringen Beitrag, um die Preissprünge für Heizung und Wärme in den Wohnungen der vergangenen Monate ernsthaft zu kompensieren. "Daher fordern wir eine spürbare Erhöhung des geplanten Zuschusses." Für die Festlegung auf eine konkrete Summe sollten die Meinungen von Sachverständigen einbezogen werden, die am kommenden Montag in einer Anhörung des Bundestages zu Wort kommen sollten. "Erst im Anschluss können wir eine endgültige Höhe des Zuschusses entscheiden", erklärte Daldrup.

Über die ursprüngliche Zielgruppe der Wohngeldempfänger hinaus sollten nunmehr auch der Personenkreis der Studierenden mit Bafög-Berechtigung und die Empfänger der Berufsausbildungsbeihilfe durch den Heizkostenzuschuss erreicht werden. Der im Koalitionsvertrag zugesagte Heizkostenzuschuss soll den Angaben zufolge in der kommenden Woche im Parlament beschlossen werden.

