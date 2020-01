Heizöl und Sprit drückten Haushaltsenergiepreise im November um 3,5%

Dank starker Preisrückgänge bei Heizöl und Treibstoffen war Haushaltsenergie in Österreich im November 3,5 Prozent billiger als ein Jahr davor und um 0,1 Prozent günstiger als im Vormonat Oktober, ergab der von der Österreichischen Energieagentur berechnete Energiepreisindex. Super und Diesel wurden binnen Jahresfrist 6,2 bzw. 8,6 Prozent günstiger, Heizöl um 13,4 Prozent, Gas um 0,7 Prozent.

Zum Vergleich: Das allgemeine Preisniveau (VPI) stieg im Jahresabstand um 1,1 Prozent und gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Die Kosten für Haushaltsenergie wirkten sich im Oktober somit weiter preisdämpfend aus, auch kurzfristig.

2018 haben die Energiepreise die allgemeine Preissteigerung noch deutlich vorangetrieben, erinnert Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur: "Mitte 2019 hat sich dieser Trend wieder umgekehrt. Seitdem wirken die Energiepreise dämpfend auf die ohnedies niedrige allgemeine Inflationsrate." Ursache dafür waren fallende Ölpreise.

Dass auch erdölbasierte Produkte wie Heizöl, Diesel und Superbenzin weniger kosteten, seien zwar positive Nachrichten für die Konsumenten, aber nicht für den Klimaschutz, so Traupmann. 2019 seien laut Schätzung des Fachverbandes der Mineralölindustrie hierzulande 10,5 Milliarden Liter Kraftstoff verbraucht worden, sogar etwas mehr als im Jahr 2018. Zudem seien 2019 in Österreich 1,1 Mio. Tonnen Heizöl Extra leicht verbraucht worden, um 2,9 Prozent mehr als 2018. Die Ölheizungen der heimischen Haushalte hätten in den vergangenen Jahren im Schnitt je rund 3 Mio. t CO2 ausgestoßen.

Heizöl, Diesel und Superbenzin waren nicht nur im Jahres-, sondern auch im Monatsvergleich günstiger. Heizöl war im November um 2,0 Prozent billiger als im Oktober, bei Diesel und Super machten die Preisabschläge jeweils 0,2 Prozent aus.

Brennholz dagegen verteuerte sich am stärksten, sowohl im Monatsabstand - um 1,3 Prozent -, als auch im Jahresvergleich - um 2,7 Prozent. Holzpellets waren im November 0,2 Prozent teurer als im Oktober, binnen Jahresfrist 0,3 Prozent teurer.

Ebenso wie Brennholz verteuerten sich auch Strom und Fernwärme im Jahresvergleich über der Inflationsrate, nämlich jeweils um 1,7 Prozent. Gegenüber dem Vormonat blieben die Preise für Strom und Fernwärme gleich. Gas dagegen wurde binnen Jahresfrist um 0,7 Prozent günstiger, behielt im Monatsabstand aber sein Preisniveau bei.

( Video-Kommentar von Herbert Lechner, Stv. Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter in der Österreichischen Energieagentur, zum EPI: https://youtu.be/S0rmJpGpZdE )

(GRAFIK 0090-19, Format 88 x 98 mm) (Schluss) sp/cs