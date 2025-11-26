Hektar Real Estate Investment Trust legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hektar Real Estate Investment Trust hat am 25.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 31,1 Millionen MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,2 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

