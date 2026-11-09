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09.11.2026 06:31:29
Hektas Ticaret As: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Hektas Ticaret As präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hektas Ticaret As ein Ergebnis je Aktie von -0,140 TRY vermeldet.
Mit einem Umsatz von 946,3 Millionen TRY, gegenüber 974,6 Millionen TRY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,91 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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