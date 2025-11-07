Hektas Ticaret As gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hektas Ticaret As lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 928,1 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 974,6 Millionen TRY ausgewiesen.

