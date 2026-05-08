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08.05.2026 06:31:29
Hektas Ticaret As gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Hektas Ticaret As hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hektas Ticaret As im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,22 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 2,09 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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