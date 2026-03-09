Hektas Ticaret As stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hektas Ticaret As präsentierte am 06.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 TRY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,17 Milliarden TRY gegenüber 1,14 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,480 TRY vermeldet. Im Vorjahr waren -0,010 TRY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hektas Ticaret As in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 26,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,15 Milliarden TRY im Vergleich zu 4,87 Milliarden TRY im Vorjahr.

