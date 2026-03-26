Helbor Empreendimentos SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Helbor Empreendimentos SA hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,01 BRL. Im letzten Jahr hatte Helbor Empreendimentos SA einen Gewinn von 0,240 BRL je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 311,0 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Helbor Empreendimentos SA 305,9 Millionen BRL umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,080 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 BRL je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,13 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 11,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,27 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at