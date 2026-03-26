|
26.03.2026 06:31:28
Helbor Empreendimentos SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Helbor Empreendimentos SA hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,01 BRL. Im letzten Jahr hatte Helbor Empreendimentos SA einen Gewinn von 0,240 BRL je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 311,0 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Helbor Empreendimentos SA 305,9 Millionen BRL umgesetzt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,080 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 BRL je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 1,13 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 11,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,27 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.