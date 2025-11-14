Helbor Empreendimentos SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Helbor Empreendimentos SA lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,87 Prozent auf 232,6 Millionen BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 346,6 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at