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13.08.2026 06:31:29
Helbor Empreendimentos SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Helbor Empreendimentos SA hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,53 Prozent auf 212,7 Millionen BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 285,6 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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