Helen of Troy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Helen of Troy hat sich am 08.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Helen of Troy ein Ergebnis je Aktie von 2,17 USD vermeldet.

Umsatzseitig standen 514,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Helen of Troy 530,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at