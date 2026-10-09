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09.10.2026 06:31:28
Helen of Troy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Helen of Troy hat sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte Helen of Troy einen Gewinn von -13,440 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 440,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 433,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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