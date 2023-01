Helen of Troy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Helen of Troy hat am 05.01.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 624,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 558,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at