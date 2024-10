Helen of Troy präsentierte Quartalsergebnisse

Helen of Troy hat am 09.10.2024 die Bücher zum am 31.08.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,14 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Helen of Troy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 474,4 Millionen USD im Vergleich zu 492,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at