Helen of Troy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Helen of Troy hat am 08.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Helen of Troy ein EPS von -19,650 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Helen of Troy mit einem Umsatz von insgesamt 402,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 372,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at