Helen of Troy Aktie
WKN: 869993 / ISIN: BMG4388N1065
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23.04.2026 14:47:38
Helen Of Troy Stock Climbs 21% In Pre-Market Despite Turning To Loss In Q4
(RTTNews) - Helen of Troy Limited (HELE), Thursday announced fourth-quarter financial results, reporting a net loss of $55.6 million, or $2.41 a share, compared with a net income of $50.9 million, or $2.22 a share, last year.
On an adjusted basis, earnings amounted to $19.3 million or $0.83 a share compared to $53.4 million or $2.33 a share in the earlier year.
Sales revenue declined to $470 million from $485.9 million in the previous year.
Looking ahead, the company expects net income of $83 million to $97 million, or $3.57 to $4.18 per share, for the full year 2027. It anticipates adjusted earnings of $3.25 to $3.75 a share.
In the pre-market hours, HELE is climbing 21.04 percent, to $23.93 on the Nasdaq.
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