Helen of Troy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Helen of Troy hat am 27.04.2022 die Bilanz zum am 28.02.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 582,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 509,4 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 12,36 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 11,65 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,22 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 11,40 USD und einen Umsatz von 2,11 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at