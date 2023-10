Helen of Troy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Helen of Troy veröffentlichte am 04.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie vermeldet.

Helen of Troy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 491,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 521,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at