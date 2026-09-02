WideOpenWest Aktie
WKN DE: A2DSG5 / ISIN: US96758W1018
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02.09.2026 19:13:03
Helfie AI Names John Rego Chief Financial Officer
(RTTNews) - Helfie AI, an Australian health technology company, on Wednesday announced the appointment of John Rego as chief financial officer.
Rego brings more than 25 years of senior leadership experience and has raised over $10 billion in capital across six public and private companies. He joins Helfie from US broadband provider Wide Open West (WOW) where he served as CFO until its sale earlier this year.
He previously held CFO roles at Telaria, Virgin Galactic and Vonage Holdings and has completed more than two dozen mergers and acquisitions transactions.
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