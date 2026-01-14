Springer Aktie
Helge Fuhst: »Tagesthemen«-Leiter geht zu Axel Springer
Helge Fuhst ist als Gesicht der »Tagesthemen« prominent – und auf dem Sprung. Er wird Chef der sogenannten Premium-Gruppe des Axel Springer Verlags.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
