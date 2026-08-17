Helgeland Sparebank Primary Capital Cert legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Helgeland Sparebank Primary Capital Cert stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,89 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,80 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 620,0 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 656,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at