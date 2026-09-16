Helio hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Helio hat am 14.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,6 Millionen USD – eine Minderung von 24,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at