Helio verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Helio hat am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,31 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,98 PLN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 200,1 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147,9 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at