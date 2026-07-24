Helios Faros dd veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Helios Faros dd hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Helios Faros dd -0,020 EUR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,01 Prozent auf 3,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at