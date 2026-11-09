Helios Techno informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Helios Techno hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,30 JPY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 13,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,26 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at