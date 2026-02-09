Helios Techno präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Helios Techno hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 78,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 7,80 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Helios Techno 2,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at