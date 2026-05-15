Helios Techno zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Helios Techno stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,84 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Helios Techno ein EPS von 17,19 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Helios Techno in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 90,20 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Helios Techno 40,13 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Helios Techno mit einem Umsatz von insgesamt 14,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 43,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at