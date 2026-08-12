Helios Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Helios Technologies hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Helios Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 231,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 212,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at