Helios Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Helios Technologies äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 USD gegenüber 0,220 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,83 Prozent auf 228,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at