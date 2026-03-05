05.03.2026 06:31:28

Helios Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Helios Technologies lud am 02.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 210,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 179,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 USD je Aktie generiert.

Helios Technologies hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 839,00 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 805,90 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

